Власти Молдавии должны действовать в интересах своих граждан, а не западных государств, заявил бывший молдавский президент Игорь Додон. В своем Telegram-канале он отметил, что это предполагает сохранение участия страны в Содружестве Независимых Государств (СНГ).

«Выход Молдовы из СНГ, будь то парламентская платформа или другие соглашения, — одна из стратегических ошибок во внешней политике нынешнего руководства страны. [Спикеру парламента Молдавии Игорю] Гросу и остальным следует думать об интересах наших граждан, а не о том, как понравиться внешним кураторам», — пояснил Додон.

Он также добавил, что последствия от выхода Молдавии из СНГ будут катастрофическими, в особенности для бизнеса. Додон подчеркнул, что Кишинев не должен идти на подобный шаг.

«Категорически нельзя совершать такие ошибки, даже если об этом очень просят западные партнеры», — заключил бывший президент Молдавии.

Молдавский парламент еще 27 июня объявил о запуске процедуры выхода страны из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Кишинев планомерно уменьшал свое участие в организации на фоне российской военной спецоперации на Украине, которая стартовала в конце февраля 2022 года. При этом в молдавской оппозиции не раз указывали на риски, связанные с прекращением взаимодействия Молдавии с СНГ.

Ранее президент Молдавии Майя Санду назвала ложным путем интеграцию страны в рамках СНГ.