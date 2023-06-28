Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Додон назвал стратегическую ошибку властей Молдавии

Экс-президент Молдавии Додон заявил, что выход страны из СНГ станет стратегической ошибкой

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Власти Молдавии должны действовать в интересах своих граждан, а не западных государств, заявил бывший молдавский президент Игорь Додон. В своем Telegram-канале он отметил, что это предполагает сохранение участия страны в Содружестве Независимых Государств (СНГ).

«Выход Молдовы из СНГ, будь то парламентская платформа или другие соглашения, — одна из стратегических ошибок во внешней политике нынешнего руководства страны. [Спикеру парламента Молдавии Игорю] Гросу и остальным следует думать об интересах наших граждан, а не о том, как понравиться внешним кураторам», — пояснил Додон.

Он также добавил, что последствия от выхода Молдавии из СНГ будут катастрофическими, в особенности для бизнеса. Додон подчеркнул, что Кишинев не должен идти на подобный шаг.

«Категорически нельзя совершать такие ошибки, даже если об этом очень просят западные партнеры», — заключил бывший президент Молдавии.

Молдавский парламент еще 27 июня объявил о запуске процедуры выхода страны из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Кишинев планомерно уменьшал свое участие в организации на фоне российской военной спецоперации на Украине, которая стартовала в конце февраля 2022 года. При этом в молдавской оппозиции не раз указывали на риски, связанные с прекращением взаимодействия Молдавии с СНГ.

Ранее президент Молдавии Майя Санду назвала ложным путем интеграцию страны в рамках СНГ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях