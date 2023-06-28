Политолог прокомментировал недовольство Украины статусом в отношениях с НАТО

Украина для НАТО не является партнером, а лишь инструментом для давления на Россию. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» выразил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко, комментируя недовольство украинского МИДа форматом участия Киева в саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе.

«Отношение к членству Украины в НАТО свидетельствует о том, что лица, принимающие ключевые решения, постепенно возвращаются в реальность. Украина не соответствует статусу альянса. И более того, многие страны, включая Венгрию, отчасти Турцию и ряд западноевропейских стран, не хотят ее видеть в альянсе», — отметил Ткаченко.

При этом он допустил, что если бы Вооруженные силы Украины показывали оглушительные успехи на поле боя, Киеву могли бы предложить план действий по вступлению в НАТО.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев недоволен тем, что его пригласили лишь на встречу на полях саммита НАТО.

До этого глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина станет кандидатом на членство в НАТО.