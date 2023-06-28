На Украине рассказали, когда Киев подпишет протокол о вступлении в НАТО

Украина готова сейчас подписать протокол о вступлении в НАТО, если получит предложение. Об этом в интервью британской газете The Guardian украинский министр обороны Алексей Резников.

«Наши ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе очень реалистичны: получить гарантию приглашения вступить в НАТО после победы Украины на войне. Мы готовы незамедлительно подписать протокол о вступлении (в НАТО. — «Газета.Ru»), чтобы начать процесс ратификации, а также приступить к заключительной процедуре по вступлению», — сказал он.

28 июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял во время выступления на заседании Верховной рады, посвященном Дню конституции, что после того, как страна стала кандидатом на вступление в Евросоюз, «то же самое» ее ждет и с вступлением НАТО.

Ранее Резников сообщал, что Киев осознает, — стране на фоне боевых действий пока не будет предоставлено членство в Североатлантический альянс.

Накануне Зеленский говорил, что есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО на июльском саммите организации в Вильнюсе.

Глава МИД Украины Кулеба пожаловался на приглашение в участии совета на полях саммита НАТО.