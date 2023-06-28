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В Госдуме рассказали о продолжении работы ЧВК «Вагнер» в Африке

Депутат Госдумы Чепа заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают работу в Африке

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что часть бойцов ЧВК «Вагнер» по-прежнему находятся в Африке и выполняют военные задачи. Об этом сообщает «Лента.Ru».

«Может, изменится название структуры, может, другие люди будут отвечать за организацию работ. Но эти структуры как работали до июньских событий, так и работают», — рассказал депутат.

По словам Чепы, бойцы ЧВК «Вагнер» в Африке занимаются оказанием военной помощи, охраной и сопровождением.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что военные советники России продолжают работать в ЦАР.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы. Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Ранее в Кремле прокомментировали санкции против причастных к ЧВК «Вагнер» компаний.

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Мятеж Пригожина
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