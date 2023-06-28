Генсек НАТО сообщил об усилении политических связей с Украиной

НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля усилит политические связи с Украиной. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции по итогам встречи с эстонским премьером Каей Каллас, передает ТАСС.

«На саммите мы согласуем многолетний пакет помощи и усилим наши политические связи с Украиной», — сказал он.

28 июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял во время выступления на заседании Верховной рады, посвященном Дню конституции, что после того, как страна стала кандидатом на вступление в Евросоюз, «то же самое» ее ждет и с вступлением НАТО.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что Киев осознает, — стране на фоне боевых действий пока не будет предоставлено членство в Североатлантический альянс.

Накануне Зеленский говорил, что есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО на июльском саммите организации в Вильнюсе.

Глава МИД Украины Кулеба пожаловался на приглашение в участии совета на полях саммита НАТО.