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МИД РФ планирует открыть представительства в Донецке и Луганске

Проект приказа: МИД России планирует открыть представительства в ДНР и ЛНР

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел России планирует открыть представительства на территории Донецкой и Луганской народных республик. Проект приказа российского дипведомства был опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что министерство планирует внести изменения в перечень представительств МИД в РФ, добавив в него представительства в Донецке и Луганске.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности заявил, что президент России Владимир Путин ежедневно обсуждает планы по восстановлению новых российских регионов. Министр подчеркнул, что ДНР, ЛНР, как и Запорожская, Херсонская области, являются частью Российской Федерации, то есть они пользуются всеми правами субъектов государства.

Лавров сообщил, что планы по восстановлению четырех регионов, их экономики, инфраструктуры ежедневно в режиме реального времени обсуждаются и президентом Путиным, и председателем правительства Михаилом Мишустиным на заседаниях кабинета министров.

Ранее сообщалось, что Госдума разрешит жителям новых регионов временно не платить кредиты

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