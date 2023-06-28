Зеленский нашел в членстве Украины в НАТО выгоду для России

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вступление его страны в НАТО представило бы интерес даже для России.

«Для России было бы правильно просить, чтобы Украину взяли в НАТО», — сказал Зеленский в ходе выступления на заседании Верховной рады, посвященном Дню конституции Украины.

Украинский лидер высказал мнение, что Российская Федерация вступает «в эпоху слабости», сейчас эта страна как никакая другая заинтересована в безопасности на своих международно признанных границах, а НАТО защищает союзников, а не «кидаются на соседей».

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию.

В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Ранее Зеленский заявил, что если Украина стала кандидатом в ЕС, то станет и кандидатом в НАТО.