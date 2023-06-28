Слуцкий обвинил Зеленского в краже Рождества

Президент Украины Владимир Зеленский оскорбил чувства миллион православных украинцев, считает лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на инициативу Киева о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.

«Зеленский украл Рождество у православных украинцев <…> Это даже не антироссийский угар или агония... Это, по сути, новое оскорбление чувств миллионов верующих, разрыв вековых связей и слом традиций. Для чего? Чтобы окупить билет в ЕС «сатанинскими плясками»? Или уже не на что переключить внимание от провала контрнаступа?» — написал Слуцкий.

Он также добавил, что украинские власти пытаются разобщить общество за счет перестройки церковных календарей. Слуцкий подчеркнул, что основным праздником для Киева, скорее всего, является день рождения лидера Организации украинских националистов (организация запрещена в России) Степана Бандеры.

Законопроект по дате Рождества президент Украины внес в Верховную раду 28 июня, предложив отменить его празднование 7 января, то есть по григорианскому календарю, как принято у православных христиан. Это решение поддерживается раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ), которая еще в конце мая одобрила переход на новоюлианский церковный календарь.

Автокефальная церковь в стране противопоставляется УПЦ, представители которой сталкиваются с преследованием, захватом храмов и давлением со стороны властей. В частности, их священнослужителей пытаются изгнать из Киево-Печерской лавры, чему сопротивляются монахи и прихожане.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.