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Лавров уличил США в фальши насчет невмешательства во внутренние дела России

Лавров заявил, что Кирби лукавит, утверждая о невмешательстве во внутренние дела России

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби лукавит, утверждая невмешательство во внутренние дела России, сообщает »Первый канал».

«Зная послужной список Соединенных Штатов на предмет смены режимов, такое утверждение, конечно, звучит, я бы сказал, несколько искусственно», — заявил Лавров.

Он указал на лукавство Кирби в отношении слов о невмешательстве, напомнив о том, как еще несколько лет назад в России активно работали американские фонды и «неправительственные организации», которые открыто или скрыто взаимодействовали с оппозиционными движениями.

Ранее в США рассказали о последствиях мятежа ЧВК «Вагнер» для России.

Бывший чиновник Белого дома считает, что попытка мятежа основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина в России повышает перспективы поставок оружия США на Украину.

Ранее агентов спецслужб США обвинили в вербовке российских сотрудников ООН.

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