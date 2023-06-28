Лавров уличил США в фальши насчет невмешательства во внутренние дела России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби лукавит, утверждая невмешательство во внутренние дела России, сообщает »Первый канал».

«Зная послужной список Соединенных Штатов на предмет смены режимов, такое утверждение, конечно, звучит, я бы сказал, несколько искусственно», — заявил Лавров.

Он указал на лукавство Кирби в отношении слов о невмешательстве, напомнив о том, как еще несколько лет назад в России активно работали американские фонды и «неправительственные организации», которые открыто или скрыто взаимодействовали с оппозиционными движениями.

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