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Путин вылетел в Дагестан

Песков: Путин посетит Дагестан, где проведет совещание по развитию туризма в СКФО

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Официальный представитель Кремля сообщил журналистам, что президент России Владимир Путин отправляется в Дагестан, где проведет совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

По словам Пескова, вторую половину дня российский лидер проведет в Дагестане. При этом график президента не менялся.

Кроме того, президент Путин встретится с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым.

Как сообщил Песков, на совещании Путин прослушает доклад министра экономического развития Максима Решетникова о реализации туристических проектов на территории СКФО, министра транспорта Виталия Савельева об инфраструктурном обеспечении туризма в регионе, а также доклад главы региона о развитии туристической инфраструктуры республики.

Пресс-секретарь также сообщил, что президент работал с утра в Кремле, проводились закрытые встречи.

Накануне Путин также был в Кремле. Глава государства выступил на Соборной площади перед российскими военнослужащими и силовиками, поблагодарил их за помощь в предотвращении вооруженного мятежа.

Ранее Путин оценил перспективы внутреннего туризма в России.

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