Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пашинян и Эрдоган поговорили об открытии границы между Арменией и Турцией

Премьер Армении Пашинян обсудил с президентом Турции Эрдоганом открытие сухопутной границы

close
100%
Пресс-служба правительства Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается на сайте армянского кабмина. По его данным, в рамках беседы стороны обсудили ряд вопрос, в том числе по треку нормализации отношений между двумя государствами.

«Лидеры обсудили процесс урегулирования двусторонних отношений между своими странами. В этом контексте обсуждался ход реализации соглашения об открытии сухопутной границы для владельцев дипломатических паспортов и граждан третьих стран», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Пашиняна также добавили, что в ходе беседы премьер Армении поздравил Эрдогана с праздником Курбан-байрам. В ведомстве подчеркнули, что в ответ президент Турции поздравил руководителя армянского кабмина с наступающим праздником преображения господня.

С марта прошлого года Турция и Армения демонстрируют попытки наладить взаимодействие друг с другом. Между Ереваном и Анкарой по факту отсутствуют дипломатические отношения, а межгосударственная граница закрыта еще с 1993 года. Стороны не могут найти понимания по ряду принципиальных вопросов, в том числе признания геноцида армян 1915 года.

Ранее Турция и Армения заявили о готовности к нормализации отношений.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях