Пашинян и Эрдоган поговорили об открытии границы между Арменией и Турцией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается на сайте армянского кабмина. По его данным, в рамках беседы стороны обсудили ряд вопрос, в том числе по треку нормализации отношений между двумя государствами.

«Лидеры обсудили процесс урегулирования двусторонних отношений между своими странами. В этом контексте обсуждался ход реализации соглашения об открытии сухопутной границы для владельцев дипломатических паспортов и граждан третьих стран», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Пашиняна также добавили, что в ходе беседы премьер Армении поздравил Эрдогана с праздником Курбан-байрам. В ведомстве подчеркнули, что в ответ президент Турции поздравил руководителя армянского кабмина с наступающим праздником преображения господня.

С марта прошлого года Турция и Армения демонстрируют попытки наладить взаимодействие друг с другом. Между Ереваном и Анкарой по факту отсутствуют дипломатические отношения, а межгосударственная граница закрыта еще с 1993 года. Стороны не могут найти понимания по ряду принципиальных вопросов, в том числе признания геноцида армян 1915 года.

Ранее Турция и Армения заявили о готовности к нормализации отношений.