Зеленский выступил против заморозки украинского конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна никогда не согласится на заморозку конфликта на своей территории. Об этом он сказал в ходе выступления на заседании Верховной рады, посвященном Дню конституции Украины, передает ТАСС.

«Мы никогда не согласимся на какую-либо форму замороженного конфликта», — сказал украинский лидер.

Также президент заявил, что его «формулу мира» по урегулированию конфликта на Украине поддерживают многие страны.

В ноябре 2022 года Зеленский в ходе выступления на саммите «Большой двадцатки» (G20) озвучил «формулу мира», состоящую из 10 пунктов. В частности, в документе говорится о восстановлении границ Украины в границах 1991 года, об обмене удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех», обеспечении ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в офисе Зеленского заявили о готовности вести переговоры только по «формуле мира» Киева.