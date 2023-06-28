Песков отреагировал на откровенный рассказ Лукашенко о событиях 24 июня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что после начала военного мятежа в России глава государства Владимир Путин хотел жестко разобраться с ЧВК «Вагнер».

«Здесь я никак не комментирую. Здесь лучше обращаться в администрацию президента Белоруссии за разъяснениями», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что в Кремле «абсолютно нормально» отнеслись к рассказу Лукашенко о событиях 24 июня и о ходе переговоров с Евгением Пригожиным.

Ранее Лукашенко заявил, что в разговоре Путиным на фоне попытки военного мятежа ЧВК «Вагнер» посоветовал ему не торопиться реализовывать жестокое решение «мочить».

24 июня пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» принял решение развернуть свои колонны и отправить их в полевые лагеря.

Лукашенко рассказал подробности своих переговоров 24 июня — с Путиным и Пригожиным. По его словам, он начал пытаться выйти на связь с главой ЧВК «Вагнер» после звонка российского коллеги. Первые полчаса они разговаривали на матерном языке, поделился Лукашенко. О чем белорусский политик говорил с организатором вооруженного мятежа, пока колонны военной техники шли на Москву, — в материале «Газеты.Ru».