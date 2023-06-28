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В Кремле заявили, что Москва не наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины

Песков: Москва не наносит удары по гражданской инфраструктуре Украине

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РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины. Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать заявление Киева о том, что из-за российских ударов по Краматорску на Украине погибли мирные люди.

»Россия не наносит удары по гражданской инфраструктуре, удары наносятся по объектам, которые связаны с военной инфраструктурой», — ответил он.

Ранее генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что не менее восьми человек погибли и десятки получили ранения в результате ракетного удара по Краматорску.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

Ранее Песков заявил, что поставка Великобританией Украине ракет большой дальности потребует адекватного ответа от российских военных

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Операция на Украине
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