Лукашенко напомнил о недавних проблемах в отношениях с РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил о недавних разногласиях в отношениях между Москвой и Минском в видеообращении на пленарном заседании X Форума регионов России и Беларуси. Текст обращения приводит белорусское издание Zviazda.

«Еще несколько лет тому назад мы порой выясняли отношения, доказывали что-то друг другу. А в нынешних условиях уже не нужно никого агитировать за развитие партнерства — ни в России, ни в Беларуси. <..> И дело пошло. Взаимная торговля товарами и услугами в прошлом году превысила рекордную планку в $50 млрд», — заявил белорусский президент.

При этом политик подчеркнул, что двустороннее сотрудничество может быть углублено.

«Беларусь готова участвовать в модернизации ключевых секторов российской экономики, создании совместных производств», — рассказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет пунктов набора в ЧВК «Вагнер».