В МИД оценили отказ Украины от православного рождества

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что президент Украины Владимир Зеленский сменил вероисповедание. Так в своем Telegram-канале она отреагировала на предложение украинского руководства о праздновании в стране рождества 25 декабря.

«Зеленский предложил отмечать Рождество на Украине на государственном уровне по западному образцу — 25 декабря. Теперь он католик», — написала Захарова.

Соответствующий законопроект президент Украины внес в Верховную раду 28 июня, предложив отменить празднование рождества 7 января, то есть по григорианскому календарю, как принято у православных христиан. Это решение поддерживается раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ), которая еще в конце мая одобрила переход на новоюлианский церковный календарь.

Автокефальная церковь в стране противопоставляется Украинской православной церкви (УПЦ), представители которой сталкиваются с преследованием, захватом храмов и давлением со стороны властей. В частности, УПЦ пытаются изгнать из Киево-Печерской лавры, чему сопротивляются монахи и прихожане.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.