Украинских госслужащих обяжут выучить английский язык

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде официально определить статус английского в стране как языка международного общения. Законопроект размещен на сайте украинского парламента.

Согласно документу, английский язык обязаны знать главы местных администраций и их заместители, офицеры, полицейские, прокуроры, сотрудники налоговых и таможенных органов, а также начальствующий состав других правоохранительных органов и служб гражданской защиты.

Законопроект определен украинским президентом как неотложный.

В ноябре прошлого года глава Национального агентства по вопросам государственной службы (НАГС) Украины Наталья Алюшина сообщала, что публичных госслужащих на Украине обяжут выучить английский язык. Чиновница отмечала, что использование английского придаст публичным чиновникам эффективность и мобильность.

Ранее Зеленский внес в Верховную раду проект о перенесении празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.