Правительство России утвердило стратегию развития беспилотной авиации

Российское правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации в стране до 2030 года. Об этом говорится на сайте кабмина.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, в течение 6,5 лет в России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.

При этом, по данным кабмина, в создании новой отрасли экономики заключается главная цель стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года и «на перспективу» до 2035 года.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России впервые ударили по военным объектам украинской армии тяжелым ударно-разведывательным российским беспилотником С-70 «Охотник».

До этого основатель и глава крупнейшего производства БПЛА в России компании «Геоскан» Алексей Семенов (признан в РФ иностранным агентом) заявил в интервью РИА Новости, что искусственный интеллект беспилотников не может самостоятельно «восстать» против человека, поскольку он не обладает способностью к осознанию происходящего.