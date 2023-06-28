Путин провел переговоры с королем Бахрейна

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Монарх выразил поддержку России и президенту Путину в связи с предпринятыми мерами по защите российского государства в связи с попыткой вооруженного мятежа 24 июня.

Накануне Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Согласно записи Кремля, в ходе разговора глава саудовского правительства выразил поддержку предпринятых руководством РФ мер по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан в связи с попыткой мятежа в российском государстве.

26 июня Путин провел телефонные переговоры с иранским коллегой Эбрахимом Раиси. В релизе говорится, что глава Ирана выразил полную поддержку российского руководства в связи с событиями в РФ 24 июня.