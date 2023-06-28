Лукашенко предложил не ограничиваться Россией и Белоруссией в развитии ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск не стремятся быть закрытым клубом, и призвал развивать весь ЕАЭС как единое целое, сообщает РИА Новости.

«Сегодня форуму регионов Беларуси и России нужно выходить за рамки Союзного государства, активизировать сотрудничество с Содружеством Независимых Государств, ШОС, БРИКС, АСЕАН и всеми, кто готов с нами дружить и работать. Мы должны сделать площадку форума центром генерации межрегиональных идей, проектов, инициатив», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии обратился с видеообращением к участникам десятого Форума регионов двух стран, который проходит в Уфе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия является главным торговым партнером России среди стран СНГ и четвертым по объему среди всех стран в мире.

Он подчеркнул, то без тесного межрегионального сотрудничества это было бы невозможно.