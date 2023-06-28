Премьер Швеции уверен во вступлении королевства в НАТО

Власти Швеции не собираются отказываться от стремления стать частью Североатлантического альянса, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон, передает Reuters. По его словам, мнение страны по этому вопросу не изменится, если ей не удастся присоединиться к блоку в преддверии саммита НАТО.

«Швеция станет членом НАТО. Никто не может обещать, что это произойдет конкретно в Вильнюсе [на саммите альянса в июле] или прямо перед Вильнюсом, даже если это было нашей целью с самого начала», — отметил Кристерссон.

Он также добавил, что представители Швеции вскоре снова встретятся со своими турецкими коллегами на фоне блокировки пути Стокгольма в НАТО со стороны Анкары. Кристерссон подчеркнул, что стороны смогут еще раз обсудить все спорные моменты в преддверии саммита альянса в Литве.

Швеция вместе с Финляндией подали заявки на вступления в НАТО еще в мае 2022 года, нарушив многолетний отказ от присоединения к военному альянсу под предлогом конфликта на Украине. Интеграция двух государств столкнулась с сопротивлением со стороны Турции, потребовавшей изменений от северных стран по треку борьбы с террористами, в особенности связанными с попыткой турецкого госпереворота 2016 года. И если Хельсинки все проблемы с Анкарой урегулировал, вступив в НАТО в апреле 2023 года, то Стокгольм до сих пор не смог договориться с турецкой стороной.

Ранее в Турции назвали процесс расширения НАТО угрозой для страны.