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В Госдуме предложили Киеву переименовать Евросоюз

Депутат Шеремет предложил Украине вместо Запорожья переименовать Евросоюз в Евроконфуз

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Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы Михаил Шеремет предложил Киеву вместо города Запорожье переименовать Европейский союз в «Евроконфуз». Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Нацкомиссия Украины по стандартам государственного языка предложила переименовать Запорожье из-за несоответствия нормам украинского языка. Как считают специалисты, в названии города содержатся отсылки к «российской имперской политике».

По словам Шеремета, киевские власти повторяются с историей о переименовании городов, то же самое в свое время было с Крымом.

«Но я бы предложил им мыслить шире и начать с переименования Евросоюза в Евроконфуз. Пусть шире смотрят на вещи, а то выглядят как-то жалко вместе со своим Зеленским», — сказал российский парламентарий.

Он назвал инициативу с переименованием Запорожья абсурдом и подчеркнул, — чтобы в Киеве ни выдумывали, этот город навсегда останется русским.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР.

По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.

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