В Пекине ответили Байдену на слова о колоссальных проблемах в КНР

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин выразила надежду на то, что США сосредоточатся на собственных проблемах и смогут сыграть конструктивную роль в мире, комментируя заявление президента США Джо Байдена о «колоссальных проблемах» Китая.

Китайский дипломат рассказала, что не слышала об этом заявлении Байдена, однако признает, что любая страна может столкнуться с проблемами в своем развитии.

«Благодаря сплоченности всего китайского народа и его упорному труду у нас есть способность и уверенность в том, что мы сможем решать проблемы на пути развития и добиваться лучшего и более масштабного развития», — подчеркнула дипломат, отметив, что Китай под сильным руководством Коммунистической партии идет по пути строительства социализма с китайской спецификой.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что у Китая есть «колоссальные» проблемы, но не стал вдаваться в детали.

Экономика Китайской Народной Республики — вторая, после США, экономика мира по номинальному ВВП, первая — по ВВП по паритету покупательной способности (с 2014 года). По итогам 2021 года ВВП Китая достиг 114,92 трлн юаней (16,52 трлн долл. США), увеличившись на 8,4 % по сравнению с предыдущим годом. По итогам 2022 года ВВП Китая вырос на 3 % в годовом исчислении и достиг 121,02 трлн юаней (17,95 трлн долл. США).