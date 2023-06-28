Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин назвал Белоруссию важнейшим партнером России

Путин: Белоруссия является главным торговым партнером России среди стран СНГ

Президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия является главным торговым партнером России среди стран СНГ и четвертым по объему среди всех стран в мире, сообщает телеканал »Россия 24».

«Россия и Белоруссия делают все, чтобы обеспечить устойчивость своих экономик, их иммунитет к негативному воздействию санкций. И, естественно, без тесного межрегионального партнерства успеха в этом деле добиться сложно, можно сказать, нереально», — заявил Путин.

Президент России выступает с речью на Форуме регионов России и Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил важность усилий России в поддержке республики в сложной обстановке, вызванной давлением западных стран.

Политик подчеркнул, что Российская Федерация во многом поддерживает Белоруссию, в том числе в безопасности, оборонной промышленности, машиностроении, станкостроении, а также в нефтяной и газовой отраслях.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях