Путин назвал Белоруссию важнейшим партнером России

Президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия является главным торговым партнером России среди стран СНГ и четвертым по объему среди всех стран в мире, сообщает телеканал »Россия 24».

«Россия и Белоруссия делают все, чтобы обеспечить устойчивость своих экономик, их иммунитет к негативному воздействию санкций. И, естественно, без тесного межрегионального партнерства успеха в этом деле добиться сложно, можно сказать, нереально», — заявил Путин.

Президент России выступает с речью на Форуме регионов России и Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил важность усилий России в поддержке республики в сложной обстановке, вызванной давлением западных стран.

Политик подчеркнул, что Российская Федерация во многом поддерживает Белоруссию, в том числе в безопасности, оборонной промышленности, машиностроении, станкостроении, а также в нефтяной и газовой отраслях.