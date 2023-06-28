Кулеба рассказал, из-за чего Украина обижается на США

Власти Украины спокойно воспринимают то, что США не поделились с ними разведданным относительно событий конца июня в России, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. В интервью CNN он отметил, что речь идет об информации Вашингтона по подготовке попытке военного мятежа в России со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Нет», — ответил Кулеба на вопрос журналистов о том, испытывает ли он злость из-за отсутствия соответствующих данных от американской разведки.

Он также добавил, что в случае США его беспокойство связано лишь с некоторыми аспектами военной поддержки Украины. Кулеба подчеркнул, что взаимодействие Киева и Вашингтона в целом находится на хорошем уровне.

«Единственное, когда я чувствую сожаление в связи с действиями Вашингтона, — это когда решения о поставках некоторых видов вооружения принимаются медленнее, чем мне хотелось бы. <…> У нас очень высокий уровень сотрудничества разведок с США», — заключил Кулеба.

Вечером 23 июня Пригожин заявил, что его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости», после чего Генпрокуратура возбудила дело об организации вооруженного мятежа. Утром следующего дня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали движение в сторону Москвы. Президент России Владимир Путин обратился к нации, назвав действия основателя ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США могли бы прекратить конфликт на Украине «одним щелчком пальцев».