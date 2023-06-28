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Правящая коалиция Эстонии теряет поддержку народа

В Эстонии рейтинг правящей коалиции упал до уровня оппозиции

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Ints Kalnins/Reuters

Правящая коалиция Эстонии сталкивается со снижением своего рейтинга из-за партии «Эстония 200», которая вместе с Партией реформ и социал-демократами входит в правительство республики, пишет ERR. По опросу Turu-uuringute AS, либеральная политическая сила набирает всего 10% поддержки, что на 4% меньше показателей прошлого месяца.

«Из-за снижения поддержки «Эстония 200» рейтинги коалиции и оппозиционных партий в июне сравнялись: правящую коалицию поддерживают 46% и оппозицию — 46%. Еще в мае поддержка коалиционных партий была выше, чем у оппозиционных — 48% и 44% соответственно», — говорится в материале.

Согласно исследованию, рейтинг потеряла только «Эстония 200», а изменения показателей других партий находятся на слишком незначительном уровне. В правящей коалиции наибольшей поддержкой эстонцев пользуется Партия реформ, ее поддерживают 26% респондентов, а социал-демократы получают лишь 10%. Что касается оппозиции, то выше всего показатели у Консервативной народно партии — 20%, следом идут центристы с 17% поддержки.

Ранее эстонские газеты опубликовали собственные некрологи с вопросом к премьеру.

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