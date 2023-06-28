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Президент Литвы посетил Киев

Президент Литвы Науседа прибыл в Киев с необъявленным визитом

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что литовский лидер планирует обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским повестку июльского саммита НАТО в Вильнюсе, возможное членстве Украины в Европейском союзе, а также предоставляемую Киеву помощь со стороны Литвы и ЕС.

10 июня Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо во время визита последнего в украинскую столицу. Канадский политик также прибыл на Украину с необъявленным визитом. Его сопровождала вице-премьер-министр Кристия Фриланд. В этот же день Трюдо объявил о предоставлении военной помощи Киеву на сумму 500 млн канадских долларов ($375 млн).

16 июня президент ЮАР Сирил Рамафоса посетил Киев. Рамафоса на встрече с Зеленским обсудил африканский мирный план по урегулированию конфликта на Украине.

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