Трамп вновь подал в суд на оскорбившую его журналистку

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вновь подал в суд на журналистку и писательницу Джин Кэрролл, которая обвинила его в изнасиловании, сообщает агентство Bloomberg.

«Бывший президент во вторник вечером подал встречный иск, обвиняя Кэрролл в том, что она подорвала его репутацию, публично обвинив его в изнасиловании», — указано в сообщении.

Отмечается, что до этого в мае Кэрролл обратилась в суд Манхэттена с требованием увеличить объем компенсации, которую она хочет получить от Трампа.

Ранее Трамп заявил, что решение в отношении него по делу об обвинениях в изнасиловании писательницы Джин Кэрролл и клевете на нее является «позором» и «охотой на ведьм».

Жюри присяжных в США сделало вывод, что Трамп домогался Кэрролл, но не насиловал ее.