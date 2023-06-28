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Трамп вновь подал в суд на оскорбившую его журналистку

Bloomberg: Трамп подал встречный иск на обвинившую его в изнасиловании журналистку Кэрролл

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Evan Vucci/AP

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вновь подал в суд на журналистку и писательницу Джин Кэрролл, которая обвинила его в изнасиловании, сообщает агентство Bloomberg.

«Бывший президент во вторник вечером подал встречный иск, обвиняя Кэрролл в том, что она подорвала его репутацию, публично обвинив его в изнасиловании», — указано в сообщении.

Отмечается, что до этого в мае Кэрролл обратилась в суд Манхэттена с требованием увеличить объем компенсации, которую она хочет получить от Трампа.

Ранее Трамп заявил, что решение в отношении него по делу об обвинениях в изнасиловании писательницы Джин Кэрролл и клевете на нее является «позором» и «охотой на ведьм».

Жюри присяжных в США сделало вывод, что Трамп домогался Кэрролл, но не насиловал ее.

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