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Посольство РФ заявило, что США одержимы идеей стратегического поражения России

Посольство РФ: США одержимы идеей нанести стратегическое поражение России

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Максим Блинов/РИА Новости

Поставками военной продукции из США на Украину Вашингтон демонстрирует свою одержимость идеей нанести стратегическое поражение России. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства Российской Федерации в США.

Вашингтон, говорится в комментарии дипломатического представительства, предпринимает тщетные попытки руками киевских марионеток нанести поражение на поле боя. Белый дом объявляет о выделении Киеву все новых партий военной помощи.

Тем временем, отмечает посольство, российские военные каждый день опровергают мифы о «непревзойденном качестве» американских и натовских вооружений. Лучшим ответом тем, кому не терпится привести в исполнение «иллюзорные геополитические планы», является искореженная западная техника, которая дымится на полях Донбасса и Новороссии.

Одержимость Вашингтона идеей нанести России стратегическое поражение заставляет его толкать своих украинских подопечных на все более отчаянные авантюры. Жизни украинцев для американских властей ничего не значат, резюмировало посольство.

Ранее сообщалось, что общий объем военной помощи США Украине с начала президентства Джо Байдена превысил $41,2 млрд.

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