Президент США Джо Байден заявил, что у Китая есть «колоссальные» проблемы, но не стал вдаваться в детали. Об этом сообщает РИА Новости.

«Затем Байден переключился на Китай и сказал, что у государства «колоссальные проблемки», но добавил, что не станет вдаваться в подробности», — говорится в сообщении агенства.

Экономика Китайской Народной Республики — вторая, после США, экономика мира по номинальному ВВП, первая — по ВВП по паритету покупательной способности (с 2014 года). По итогам 2021 года ВВП Китая достиг 114,92 трлн юаней (16,52 трлн долл. США), увеличившись на 8,4 % по сравнению с предыдущим годом. По итогам 2022 года ВВП Китая вырос на 3 % в годовом исчислении и достиг 121,02 трлн юаней (17,95 трлн долл. США).

Для экономики Китая характерна общемировая тенденция снижения доли сельскохозяйственной продукции в ВВП страны, причем в 1990—1999 гг. это падение было скачкообразным, а затем стало плавным.

Говоря о проблемах Китая ранее, Байден обычно имел в виду трудности экономического характера.

Вчера бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава государства Джо Байден находится под контролем Китая.

Также Трамп выступал и с обвинениями в адрес американских СМИ, заявив, что они замалчивают скандал вокруг действующего главы государства Джо Байдена.

В частности, бывший президент также обратил особое внимание на тот факт, что Байден незаконно присваивает миллионы долларов, принадлежащие Китаю, Украине и большому числу других государств.