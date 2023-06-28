Трамп заявил, что Китай контролирует Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава государства Джо Байден находится под контролем Китая. Заявление было сделано в ходе выступления на мероприятии федерации женщин-республиканок в штате Нью-Гемпшир, пишет РИА Новости. Трамп обвинил Байдена в бездействии по отношению к Китаю в связи с его программой на Кубе. По словам Трампа, Байден ничего не предпринимает из-за того, что находится во власти Китая.

Бывший президент заявил, что в случае своей победы на президентских выборах в 2024 году, он потребует от Китая вывезти за 48 часов все военное и шпионское оборудование с Кубы. Ранее американские СМИ сообщили о том, что Китай использовал военную базу на Кубе для сбора разведданных по США с 2019 года. По данным СМИ, Китай и Куба заключили секретное соглашение о создании китайской базы на острове для возможного слежения за США. Однако, Министерство иностранных дел Кубы опровергло эту информацию, а МИД КНР заявил о своей неосведомленности по этой теме.

Ранее бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил с обвинениями в адрес американских СМИ, заявив что они замалчивают скандал вокруг действующего главы государства Джо Байдена.

В частности, бывший президент также обратил особое внимание на тот факт, что Байден незаконно присваивает миллионы долларов, принадлежащие Китаю, Украине и большому числу других государств.