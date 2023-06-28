Пресс-конференция Бербок на немецком телеканале была прервана выступлением Путина

Трансляция пресс-конференции министра иностранных дел Германии Аналенны Бербок, которую вел немецкий телеканал Phoenix, внезапно была прервана выступлением президента России Владимира Путина. Запись мероприятия была опубликована на платформе YouTube.

Бербок проводила совместную пресс-конференцию с главой МИД ЮАР Наледи Пандор. Неожиданно вместо них на телеэкранах появился Путин, выступающий с речью на соборной площади Кремля. Phoenix спустя некоторое время прервал трансляцию и больше ее не возобновил.

Ранее сообщалось, что Бербок на пресс-конференции в Берлине заявила, что контракты на покупку российского газа являлись ошибкой, так как ФРГ заплатила «тройную цену» за каждый поставленный из России кубический метр газа, принеся в жертву национальную безопасность.

Глава МИД Германии добавила, что Германия решила покончить с зависимостью от энергоресурсов из России, и пообещала, что впредь власти страны при принятии решений в области экономики будут больше внимания уделять вопросам, связанным с безопасностью. По ее словам, это коснется вопроса закупок медикаментов, сырья и энергоресурсов.