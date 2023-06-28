В Белоруссии не будет пунктов по набору в ЧВК «Вагнер»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не будет пунктов по набору желающих присоединиться к частной военной компании «Вагнер». «Я думаю, что никаких пунктов нам открывать не надо. И их не будет», — сказал Лукашенко в интервью агентству БелТА.

Лукашенко также отметил, что знает о белорусском бывшем военном, который находится в «Вагнере» и служит одним из ее руководителей. Президент отметил, что этого человека не могут арестовать, и что каждый, кто хочет служить в «Вагнере», должен понимать, что он сталкивается с риском жизни ежедневно.

Таким образом, Лукашенко подчеркнул, что не будет поддерживать набор желающих присоединиться к «Вагнеру» в Белоруссии, но также не будет препятствовать тем, кто решит служить в этой организации.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.