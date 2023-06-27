СМИ: самолет, связываемый с Пригожиным, летит в сторону Москвы

Самолет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795, на котором, предположительно, летает глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, вылетел из Минска и направляется в сторону Москвы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса FlightRadar24.

По состоянию на 23:50 за полетом этого борта следят более девяти тысяч человек. К этому времени самолет пролетал над Московской областью.

Днем 27 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что Евгений Пригожин приехал 27 июня в страну.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его заявления опровергли, а Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил его о последствиях.

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил о решении развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.