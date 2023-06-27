Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

СМИ: самолет, связываемый с Пригожиным, летит в сторону Москвы

РБК сообщает о вылете связываемого с Пригожиным самолета из Минска в сторону Москвы

close
100%
Alexander Ermochenko/Reuters

Самолет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795, на котором, предположительно, летает глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, вылетел из Минска и направляется в сторону Москвы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса FlightRadar24.

По состоянию на 23:50 за полетом этого борта следят более девяти тысяч человек. К этому времени самолет пролетал над Московской областью.

Днем 27 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что Евгений Пригожин приехал 27 июня в страну.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его заявления опровергли, а Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил его о последствиях.

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил о решении развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Все новости на тему:
Мятеж Пригожина
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях