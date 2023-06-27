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Генсек НАТО заявил, что альянс будет следить за ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Генсек НАТО Столтенберг: альянс будет следить за ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

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Евгений Биятов/РИА Новости

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил по итогам неформального ужина в Гааге вместе с главами государств и правительств ряда стран альянса, что организация намерена следить за действиями ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина в Белоруссии и их дальнейшей возможной передислокации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается последствий переезда Пригожина в Белоруссию, вероятной передислокации части его сил, то пока рано об этом говорить. Но мы будем следить и обеспечим способность защитить каждого союзника на постоянной основе, особенно те страны, которые граничат с Белоруссией», — сказал генеральный секретарь.

Ранее президент Польши Анджей Дуда на брифинге в Варшаве перед вылетом на встречу лидеров ряда стран НАТО в Гааге заявил, что Польша считает размещение сил частной военной компании «Вагнер» на территории Белоруссии негативным для себя сигналом.

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