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Премьер Нидерландов высказался о месте Украины в НАТО

Премьер Нидерландов Рютте: будущее и законное место Украины — в НАТО

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Global Look Press

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил в Гааге на совместной пресс-конференции по итогам встречи ряда лидеров стран НАТО, что будущее место Украины — в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Будущее и законное место Украины — в НАТО, и мы продолжим поддерживать ее амбиции в этом направлении. Нидерланды берут на себя ответственность в этом вопросе», — сказал премьер.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО на июльском саммите организации в Вильнюсе. Украинский лидер считает, что у союзников есть полное понимание относительно гарантий безопасности для Киева на время до момента вступления республики в НАТО. Политик добавил, что его команда продолжает работу, чтобы решения саммита в Вильнюсе стали по-настоящему содержательными.

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