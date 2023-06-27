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Генсек НАТО призвал не недооценивать Россию после мятежа Пригожина

Генсек Столтенберг: НАТО не должна недооценивать Россию после событий минувших выходных

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Julia Nikhinson - CNP/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с лидерами ряда государств — членов альянса в Гааге заявил, что организация не должна недооценивать Россию после событий прошлых выходных и ей следует обеспечить Украине возможность занять как можно больше земли. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы все видели события минувших выходных дней. Это внутреннее дело России <…>. Однако мы не должны недооценивать Россию», — сказал генсек.

По его словам, НАТО должна оказывать максимальную помощь Украине и «чем больше земли они займут, тем сильнее будет позиция Киева на грядущих переговорах».

Ранее генсек НАТО заявил, что в альянсе наблюдают за ситуацией вокруг ЧВК «Вагнер» и готовы быстро реагировать в случае ее передислокации. При этом он подчеркнул, что речь идет о внутренних делах России, а НАТО сконцентрировано на поддержке Украины и «не должно вмешиваться в эти вопросы».

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