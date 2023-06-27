Столтенберга пригласили на посвященный Украине саммит ЕС

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг был приглашен на саммит ЕС 29-30 июня, на котором Украина станет главной темой. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Столтенберга позвали на саммит для обсуждения европейской и глобальной безопасности.

Мишель отметил, что участники саммита рассмотрят риски ядерной безопасности на Украине после разрушения дамбы Каховской ГЭС и оказание «непрерывной финансовой и военной помощи Киеву»

Ранее власти США объявили о выделении нового пакета оборонной помощи Украине в размере $500 млн. Согласно информации ведомства, в него войдут 30 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, 25 бронетранспортеров (БТР) Stryker, противотанковые системы Javelin, АТ-4 и ТOW, противорадиолокационные ракеты HARM, зенитные комплексы Stinger.

Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что западные санкции в отношении России, введенные на фоне конфликта на Украине, не привели к каким-то конкретным результатам.