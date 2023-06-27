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Госдеп анонсировал новые меры против ЧВК «Вагнер»

Госдеп: США примут новые меры в отношении ЧВК «Вагнер» на этой неделе

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J. Scott Applewhite/AP

Руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США намерены на этой неделе принять новые меры в отношении частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом он сказал в ходе регулярного брифинга, транслируемого на YouTube.

По словам Миллера, Вашингтон пристально следит за шагами «Вагнера», которые, по мнению американских властей, противоречат интересам стран, где ЧВК осуществляет свою деятельность.

«Мы продолжим принимать меры, чтобы привлечь их к ответственности, мы объявим о новых мерах по привлечению «Вагнера» к ответственности в ближайшем будущем», — сказал глава пресс-службы Госдепа.

Отвечая на вопрос, стоит ли ждать объявления новых мер в отношении ЧВК на текущей неделе, Миллер ответил утвердительно. Он уточнил, что меры будут связаны с предшествующей деятельностью «Вагнера» в Африке.

26 июня представитель Госдепа заявлял, что США хотели бы, чтобы ЧВК «Вагнер» была распущена. Представитель Белого дома Джон Кирби также говорил о том, что США считают ситуацию вокруг ЧВК «Вагнер» внутренним делом России и не намерены в нее вмешиваться.

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