Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Китае высказали позицию по возвращению территорий Украины в границах 1991 года

Посол Китая в ЕС Фу Цун: КНР не против возвращения территорий Украины в границах 1991 года

close
100%
Global Look Press

Посол Китая в Евросоюзе (ЕС) Фу Цун заявил, что Пекин не против возвращения украинских территорий в границах 1991 года. Об этом он сказал в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Не понимаю, почему бы и нет. Мы уважаем территориальную целостность всех стран. Поэтому, когда Китай установил отношения с бывшим Советским Союзом, мы на это и согласились», — заявил дипломат.

При этом он подчеркнул, что подобные исторические вопросы должны решаться Россией и Украиной за столом переговоров, за что и выступает Китай.

Ранее заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан призвал мировое сообщество остановить эскалацию на Украине. Он напомнил о катастрофе после разрушения Каховской ГЭС и призвал не совершать действий, которые могут привести к похожим опасным ситуациям.

До этого агентство Reuters сообщало, что лидеры стран ЕС намерены призвать Китай помочь завершить конфликт на Украине. Уточнялось, что главы европейских государств планируют обратиться к Китаю с соответствующим призывом на саммите 29–30 июня.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях