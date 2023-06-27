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Глава МИД Венесуэлы передал Путину послание Мадуро о поддержке

Глава МИД Венесуэлы Хиль заявил о передаче Путину послания о поддержке от Мадуро

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Ivan Alvarado/Reuters

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявил в Twitter, что передал во время телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым послание президенту РФ Владимиру Путину от его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро о поддержке. Об этом сообщает ТАСС.

«В телефонном разговоре с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым я передал послание Николаса Мадуро о поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина», — написал глава МИД Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что Мадуро заявил о победе России над мятежом. Венесуэльский президент высказал слова поддержки своему российскому коллеге, выступая на 202-й годовщине битвы при Карабобо — событии, положившем начало освободительной борьбе народов Южной Америки от испанских колонизаторов.

До этого посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что у Венесуэлы есть перспектива присоединения к БРИКС.

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