Глава МИД Венесуэлы передал Путину послание Мадуро о поддержке

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявил в Twitter, что передал во время телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым послание президенту РФ Владимиру Путину от его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро о поддержке. Об этом сообщает ТАСС.

«В телефонном разговоре с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым я передал послание Николаса Мадуро о поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина», — написал глава МИД Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что Мадуро заявил о победе России над мятежом. Венесуэльский президент высказал слова поддержки своему российскому коллеге, выступая на 202-й годовщине битвы при Карабобо — событии, положившем начало освободительной борьбе народов Южной Америки от испанских колонизаторов.

До этого посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что у Венесуэлы есть перспектива присоединения к БРИКС.