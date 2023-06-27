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Лукашенко о ситуации с ЧВК «Вагнер»: я не посредник, а такой же участник, как Путин

Лукашенко назвал себя не посредником в ситуации с ЧВК, а таким же участником, как Путин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в урегулировании ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» он выступал не посредником, а таким же участником, как и президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Я не посредник. Я — такой же участник этих событий, как президент Путин. Потому что это наше Отечество», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина является для него такой же проблемой, как и для президента Путина и россиян. Кроме того, Лукашенко заявил, что плохо воспринимает призывы в общественности поставить ему памятник, и подчеркнул, что не приемлет и ненавидит посредничество.

«Потому что, сколько я работаю президентом, нас все душат, душат, душат… санкциями, еще чем-то. А в это время они же с другой стороны заходят: «Мы готовы быть посредниками». Кто за деньги, кто из-за политики какой-то, страдают политическими амбициями... Вот 25 лет назад я возненавидел это посредничество», — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко также пояснил, почему Белоруссия не могла остаться в стороне от произошедших в РФ событий. Он назвал Россию центром общей цивилизации и подчеркнул, что Белоруссия не может вести себя подло по отношению к РФ, поскольку является ее союзником.

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