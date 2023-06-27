Лукашенко рассказал о создании в Белоруссии алгоритма применения ядерного оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что настаивал на размещении в республики тактического ядерного оружия, «чтобы сюда никто не сунулся», передает Telegram-канал «БелТА».

По его словам, еще никто никогда не воевал с ядерной державой.

«Сейчас главная задача. [Начальник Генштаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Виктор] Гулевич как раз присутствует здесь. Ему, министру и председателю КГБ поставлена задача — определить алгоритм применения этого оружия», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что в основу алгоритма ляжет доктрина, по которой применить ядерное оружие необходимо в трудную минуту, если на страну нападут.

16 июня президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что первые ядерные заряды России доставлены в Белоруссию.

Он добавил, что работа по размещению тактического ядерного оружия будет завершена до конца года.

Как заявлял МИД РФ, размещение российского ядерного оружия в Белоруссии не ограничено по времени.