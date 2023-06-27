Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ООН внесла Россию в список нарушителей прав детей

ООН внесла Россию в список нарушителей прав детей, не указав в нем Украину

close
100%
Shutterstock

Офис специального представителя генерального секретаря ООН по вопросу детей и вооруженных конфликтов внес в список сторон, совершающих серьезные нарушения в отношении детей в ходе вооруженных конфликтов «российские вооруженные силы и связанные с ними группы», но не стал вносить украинские войска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий доклад.

Как отмечает агентство, при этом в документе указывается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) причастны к гибели и увечьям детей, незаконному удержанию, использованию их в качестве живого щита, а также к атакам на школы и больницы и их использованию в качестве военных объектов.

Спецпредставитель генерального секретаря ООН по вопросу детей и вооруженных конфликтов Виктория Гамба указала в докладе, что будет особенно внимательно относиться к этой ситуации, и призвала ВСУ придерживаться своих обязательств в соответствии с международным гуманитарным правом, а также принять меры для защиты детей.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что ведомство объявило в розыск 150 военных преступников, причастных к преступлениям киевского режима. До этого глава СК РФ говорил о том, что больше всего преступлений в новых российских регионах украинские Вооруженные силы совершили в Донецкой народной республике (ДНР). Он подчеркнул, что в числе жертв ВСУ «старики, женщины, дети».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях