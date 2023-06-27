ООН внесла Россию в список нарушителей прав детей

Офис специального представителя генерального секретаря ООН по вопросу детей и вооруженных конфликтов внес в список сторон, совершающих серьезные нарушения в отношении детей в ходе вооруженных конфликтов «российские вооруженные силы и связанные с ними группы», но не стал вносить украинские войска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий доклад.

Как отмечает агентство, при этом в документе указывается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) причастны к гибели и увечьям детей, незаконному удержанию, использованию их в качестве живого щита, а также к атакам на школы и больницы и их использованию в качестве военных объектов.

Спецпредставитель генерального секретаря ООН по вопросу детей и вооруженных конфликтов Виктория Гамба указала в докладе, что будет особенно внимательно относиться к этой ситуации, и призвала ВСУ придерживаться своих обязательств в соответствии с международным гуманитарным правом, а также принять меры для защиты детей.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что ведомство объявило в розыск 150 военных преступников, причастных к преступлениям киевского режима. До этого глава СК РФ говорил о том, что больше всего преступлений в новых российских регионах украинские Вооруженные силы совершили в Донецкой народной республике (ДНР). Он подчеркнул, что в числе жертв ВСУ «старики, женщины, дети».