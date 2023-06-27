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Лукашенко назвал себя и Путина «поколением уходящих политиков»

Лукашенко заявил, что у него и у Путина уже нет таких амбиций

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он и российский коллега Владимир Путин являются представителями поколения «уходящих политиков». Слова белорусского лидера приводит «БелТА».

Говоря о разрешении ситуации с бунтом Пригожина и ЧВК «Вагнер», Лукашенко отметил, что и он и Путин сделали «все, что должны были сделать». По его словам, он с российским коллегой продолжает выполнять свою работу, «без амбиций».

«Мы, я не раз это говорил, я и Путин — поколение уходящих политиков. Ни у него, ни у меня нет уже таких амбиций», — сказал он.

При этом Лукашенко добавил, что пока они остаются главами своих государств, они будут «жестко, а порой жестоко» отстаивать то, что положено им по конституции.

Также президент Белоруссии призвал не пытаться вбить между ним и Путиным клин. Эти слова он адресовал должностным лицам в Белоруссии и России, «которые светятся в СМИ и не светятся».

24 июня пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

По словам Лукашенко, ему было больно наблюдать за происходящим на юге России, «потому что Отечество одно». Политик, лично проводивший переговоры с Пригожиным, также призвал «не делать его героем». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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