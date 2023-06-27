Лукашенко: без России Белоруссии бы была хана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил важность усилий России в поддержке республики в сложной обстановке, вызванной давлением западных стран. Его слова передает «БелТА».

«Без России нам бы была хана в этой сложной обстановке», — сказал белорусский лидер.

Политик подчеркнул, что Российская Федерация во многом поддерживает Белоруссию, в том числе в безопасности, оборонной промышленности, машиностроении, станкостроении, а также в нефтяной и газовой отраслях.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия окажется под обломками, «если рухнет Россия».

До этого Лукашенко призвал не совершать попыток «вбить клин» в отношения между ним и президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что Путин сделал для республики все, о чем Лукашенко его просил.