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Глава МИД Турции обсудил зерновую сделку с генсеком ООН

Глава МИД Турции Фидан обсудил зерновую сделку с генсеком ООН Гутерришем

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Александр Гальперин/РИА Новости

МИД Турции заявил, что глава министерства Хакан Фидан обсудил зерновую сделку и оказание гуманитарной помощи Сирии с генсеком ООН Антониу Гутерришем во время телефонного разговора, передает ТАСС.

«В ходе разговора обсуждались вопросы реализации зерновой сделки и оказания гуманитарной помощи Сирии», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Турции обсудили зерновую сделку, процесс принятия Швеции в НАТО, а также военно-техническое сотрудничество Вашингтона и Анкары. Блинкен приветствовал поддержку Турцией Украины, а также призвал к поддержке вступления Швеции в НАТО.

26 июня источник РИА Новости сообщил, что переговорный процесс по продлению сроков зерновой сделки, а том числе на высшем уровне, может начаться в июле этого года.

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