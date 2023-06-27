Кубинский министр заявил об истоках конфликта на Украине

Министр Революционных вооруженных сил Республики Куба Альваро Лопес Мьера заявил, что истоки конфликта на Украине лежат в агрессивной политике США. Об этом он сказал в ходе переговоров с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Москве, передает ТАСС.

По словам Лопеса Мьеры, стремление США продолжить расширение НАТО к границам России привело к последствиям, которые заставили Россию начать спецоперацию.

«В этом контексте Россия играет ведущую роль в борьбе с фашизмом, который они (США. — «Газета.Ru») сегодня стараются распространить в Европе», — сказал министр обороны Кубы.

Он также добавил, что Гавана выступает против односторонних антироссийских санкции, противоречащих уставу ООН.

25 июня премьер-министр Кубы Мигель Диас-Канель выразил уверенность в сохранении порядка и единства в России на фоне мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.