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Лукашенко призвал не пытаться «вбить клин» между ним и Путиным

Президент Белоруссии Лукашенко призвал не пытаться вбить клин между ним и Путиным

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Kremlin Pool/Global Look Press

Белорусский президент Александр Лукашенко призвал не совершать попыток «вбить клин» в отношения между ним и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «БелТА».

Отмечается, что Лукашенко, обращаясь к ряду должностных лиц России и Белоруссии, заявил о том, что «появляется «какая-то ревность».

«Это не что иное, как попытка в очередной раз вбить клин между Лукашенко и Путиным. Мы люди не глупые, мы это все понимаем, опытные люди. Но не надо. Не надо этот тренд разворачивать. Это к хорошему не приведет», — сказал президент Белоруссии.

По словам Лукашенко, он и Путин будут «жестко, а порой жестоко» отстаивать то, «что положено нам по конституции».

Ранее президент Белоруссии заявил, что страна не готовит провокации перед саммитом НАТО в Вильнюсе, но могла бы это сделать при необходимости. Так глава государства прокомментировал сообщения о том, что ЧВК «Вагнер» намерена организовать из Белоруссии провокацию перед саммитом НАТО.

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