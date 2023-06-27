Лукашенко заявил, что Путин сделал для Белоруссии все, о чем он просил

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин сделал для республики все, о чем он его просил, передает агентство «БелТА».

«Должен отдать должное президенту Путину: все, что я просил, он сделал», — сказал он после церемонии вручения погон военнослужащим, говоря о союзничестве России и Белоруссии.

Лукашенко пояснил, почему Белоруссия не могла остаться в стороне от произошедших в РФ событий. Он назвал Россию центром общей цивилизации, как бы все вокруг «ни надували щеки» от осознания этого, и отметил, что Белоруссия — союзник России и «подло вести себя» по отношению к соседу не может. Без России Белоруссии «бы была хана», подчеркнул глава страны. Так, Россия сделала много уступок Белоруссии, например в расчетах за газ и нефть республике «доллар не надо там где-то искать, менять», и т.д.

Ранее Лукашенко сказал, что Белоруссия окажется под обломками, «если рухнет Россия».